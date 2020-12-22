Благовещенск, , 05:49 — REGNUM В Амурской области на перегоне Тында — Пурикан с рельсов сошли три вагона грузового поезда. Из-за происшествия на железной дороге задержано движение двух пассажирских поездов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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Сообщается, что вагоны не опрокинулись, а только сошли с рельсов.

Задержано движение поездов, следующих по маршрутам Тында — Хабаровск и Благовещенск — Тында.

«В ликвидации последствий аварии были задействованы два аварийно-восстановительных поезда ж/д ст. Тында и ж/д ст. Сковородино.», — уточнили в ведомстве.

К 09:17 по местному времени 22 декабря, движение поездов было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области на станции Солнцево Юго-Восточной железной дороги 15 декабря было восстановлено движение электропоезда Москва — Белгород, остановившийся из-за неблагоприятных погодных условий.