Хабаровск, , 05:51 — REGNUM В Хабаровске устраняются последствия порыва теплотрассы диаметром 20 см, из-за которой без тепла и горячей воды остались более десятка жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Авария произошла в 01:50 по местному времени 22 декабря. Под отключение попали жители 16 домов, а также административные здания по улицам: Королева, 7, 9, 11, 13, 3 (школа); Калараша, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 5а (детский сад); Краснореченская, 122,128; Бурейская, 10,12,14.

«Специалисты «Тепловых сетей» оперативно выехали на место аварии. Раскопки длились около трёх часов. Уже завершается замена поврежденного участка трубопровода. В ближайшее время будет возобновлена подача тепла и воды», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 21 декабря прекращена подача центрального отопления в 101 жилой дом разной этажности с населением более 14,6 тыс. человек. Всему виной авария на теплосети в Ленинском районе.