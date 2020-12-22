Владивосток, , 05:38 — REGNUM Специалисты Россельхознадзора в порту Владивостока запретили ввоз 23,3 т бананов из Эквадора — в продукции обнаружен опасный вредитель в живом виде — многоядная муха-горбатка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Многоядная муха-горбатка заражает кроме бананов, сыр, дыню и некоторые другие продукты. Опасен вредитель для животных и человека, так как является переносчиком холеры.

«Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 16 декабря принято решение о запрете ввоза партии бананов на территорию РФ. Бананы вернут в Эквадор», — пояснили специалисты.

Всего в этом году Управлением Россельхознадзора запрещён выпуск 30 партий подкарантинной продукции: помело, лимонов, чая, картофеля, салата латук, крупы рисовой из-за выявленных нарушений. 760 тонн продуктов питания возвращены в страны-экспортёры.

Как сообщало ИА REGNUM, выявление вредителей в плодоовощной продукции, поставляемой из Азербайджана, стало причиной временного запрета на ввоз из этой страны томатов и яблок.