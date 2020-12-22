Якутск, , 05:05 — REGNUM В Якутии природоохранная прокуратура и полиция начали проверку по распространённому в соцсетях видео, на котором двое мужчин в одном из районов республики жестоко убивают дикую лису, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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На видео мужчина пинает дикую лису, наступает на неё и давит насмерть в снегу. До этого живодёры переехали лису трактором.

Правоохранительные органы и прокуратура устанавливают причастных к издевательству над животным лиц.

Участникам расправы над животным грозит уголовное дело не только за нарушение правил охоты, но и за жестокое обращение с животным.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставрополья заподозрен в жестоком обращении с собакой, которая, по его словам, задушила его домашнюю птицу. Против него возбуждено уголовное дело.