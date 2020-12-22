Якутск, 22 декабря 2020, 05:05 — REGNUM В Якутии природоохранная прокуратура и полиция начали проверку по распространённому в соцсетях видео, на котором двое мужчин в одном из районов республики жестоко убивают дикую лису, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
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На видео мужчина пинает дикую лису, наступает на неё и давит насмерть в снегу. До этого живодёры переехали лису трактором.
Правоохранительные органы и прокуратура устанавливают причастных к издевательству над животным лиц.
Участникам расправы над животным грозит уголовное дело не только за нарушение правил охоты, но и за жестокое обращение с животным.
Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставрополья заподозрен в жестоком обращении с собакой, которая, по его словам, задушила его домашнюю птицу. Против него возбуждено уголовное дело.