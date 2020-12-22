Село Пономарёвка, Оренбургская область, , 03:19 — REGNUM В Оренбургской области при взрыве газа в жилом доме в селе Пономаревка пострадали два человека. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, хлопок газа произошёл в селе Пономарёвка, Пономарёвского района, в доме на ул. Ленинская, в 00:01 по местному времени. Последующего возгорания в результате хлопка не произошло.

«На место были направлены силы и средства гарнизона. Пострадали два человека», — говорится в сообщении. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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