Париж, , 01:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у островной территории Уоллис и Футуна в Тихом океане, входящей в Заморское сообщество Франции, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 236 километрах к юго-юго-востоку от города Ало. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Аляске. Его эпицентр находился в 89 километрах от города Сэнд-Поинт на глубине 42 километра. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло на Аляске