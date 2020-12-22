Иерусалим, , 01:59 — REGNUM В Иерусалиме палестинец открыл стрельбу по полицейским и был застрелен при попытке скрыться. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба израильской полиции.

Отмечается, что «террорист подошёл к группе полицейских в Старом городе Иерусалима, вытащил огнестрельное оружие кустарного производства и начал стрелять по полицейским». После этого нападавший попытался скрыться, продолжая стрелять по преследовавшим его израильским полицейским. В ходе преследования полицейские «ответным огнём его нейтрализовали».

По данным издания Yedioth Ahronoth, стрелявший в полицейских в результате полученных ранений умер. Им оказался 17-летний палестинец из города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Один из полицейских во время инцидента получил травму и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 82-летний протестующий, который был насмерть сбит автомобилем во время митинга против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, идентифицирован как отец генерального директора Facebook Israel.

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