Курган, , 00:13 — REGNUM В Кургане ликвидировали пожар на складе стройматериалов на улице Омской. Пострадавших и людских жертв нет, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Ликвидация пожара на улице Омской Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Сообщение о возгорании в металлическом ангаре со стройматериалами по улице Омской, 99Б, строение 7 в городе Кургане поступило в 17:19 по местному времени (15:19 мск) 21 декабря. Горение ликвидировано 19:36 (17:36 мск).

Площадь пожара составила 900 кв.м. Ликвидацию огня осложнило большая горючая загрузка, развитие пожара по утеплителю, низкие температуры воздуха из-за которых приходилось отогревать пожарные гидранты перед применением.

На тушение склада было привлечено 64 человека и 18 единиц техники, а также пожарный поезд с 60 тоннами воды.