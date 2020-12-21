Сараево, , 23:28 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик был принят в университетский клинический центр Республики Сербской с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает 21 декабря Dnevni avaz.

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В Университетском клиническом центре Боснии и Герцеговины подтвердили, что Додик чувствует себя хорошо, несмотря на двухстороннее воспаление легких. Он не подключён к аппарату ИВЛ и находится в стабильном состоянии.

Додик, по данным Университетского клинического центра Боснии и Герцеговины, был госпитализирован прошлой ночью из-за тошноты и боли в желудке.

Напомним, Додик с 19 декабря находится на самоизоляции из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

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