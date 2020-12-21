Халапа-Энрикес, Мексика, , 23:09 — REGNUM Четыре туриста погибли в районе Коста-де-Оро (штат Веракрус, Мексика), пишет 21 декабря Milenio.

Ещё три человека считаются пропавшими без вести. По данным спасательной службы Веракруса, туристическую группу, в которой был 21 человек, унесло течением реки.

Пяти вернувшимся из путешествия по горам понадобилась медицинская помощь. Поиск пропавших без вести продолжается. Все туристы — граждане Мексики.

Напомним, в Мексике повысился уровень воды в реках из-за продолжительных дождей.