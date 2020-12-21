Чернигов, Украина, 21 декабря 2020, 22:14 — REGNUM В Черниговской области на территории лесхоза была обнаружена незаконная вырубка леса. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе предприятия «Черниговский лесхоз».
По данным пресс-службы, злоумышленники вырубили 877 сосен на общую сумму более 455 тыс. грн или более $16 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области Украины выявили незаконную вырубку. Причинённый ущерб оценили в 6,3 млн гривен или $227 тыс.
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