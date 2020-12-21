Львов, Украина, , 21:40 — REGNUM Во Львовской области «чёрные археологи» уничтожили остатки зданий летописного города Звенигород, датировавшиеся XI — XII веков. Об этом сообщили в пресс-службе института археологии Украины.

Археологии начали раскопки в Звенигороде в ноябре 2020 года

«Это первые масштабные раскопки в Звенигороде за последние десятилетия. Их проводят в детинце — древнейшей и наиболее укреплённой части княжеской столицы, с которой начинали развивать город и вели оборону», — сообщила руководитель историко-культурного заповедника «Древний Звенигород» Наталья Войцещук.

По её словам, археологи дошли до нетронутого культурного слоя XI—XII веков.

«Но сегодня, придя на раскоп, ученые увидели, что его просто уничтожили», — добавила она.

Археологи считают, что целью грабителей были артефакты княжеского города, которые могли находиться на том месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области Украины неизвестные срыли экскаваторами уникальный скифский курган возрастом 2,5 тыс. лет.

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