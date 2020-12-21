Львов, Украина, 21 декабря 2020, 21:40 — REGNUM Во Львовской области «чёрные археологи» уничтожили остатки зданий летописного города Звенигород, датировавшиеся XI — XII веков. Об этом сообщили в пресс-службе института археологии Украины.
Археологии начали раскопки в Звенигороде в ноябре 2020 года
По её словам, археологи дошли до нетронутого культурного слоя
Археологи считают, что целью грабителей были артефакты княжеского города, которые могли находиться на том месте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области Украины неизвестные срыли экскаваторами уникальный скифский курган возрастом 2,5 тыс. лет.
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