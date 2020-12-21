Москва, , 20:25 — REGNUM Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в московском районе Кунцево. Об этом сообщили вечером 21 декабря в Центре управления в кризисных ситуациях столичного МЧС.

По информации ведомства, пожар произошёл в одной из квартир, расположенных на десятом этаже 14-этажного дома по адресу: улица Академика Павлова, дом 27, корпус 1.

Сообщается, что пожарно-спасательными подразделениями в ходе тушения огня были спасены шесть человек, в том числе двоих детей.

«Всех спасённых передали медикам. После проверки скорой из шести спасённых четыре человека пострадали и один человек погиб», — сообщили в МЧС.

Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.