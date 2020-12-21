Москва, , 19:56 — REGNUM Два человека пострадали в результате пожара в доме 27 по улице Академика Павлова в Москве, сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожарные ГУ МЧС РФ по Саратовской области

Сообщение о пожаре поступило в 18:34 мск. На десятом этаже 14-тиэтажки загорелрась квартира. Площадь пожара составила 45 кв. м.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены шесть человек, из них двое детей, — говорится в сообщении. — К сожалению, в результате пожара пострадали два человека».

Пожар ликвидирован в 19:21 мск.