Луганск, 21 декабря 2020, 19:17 — REGNUM В ЛНР задержан член украинских формирований, который сам перешёл линию соприкосновения. Об этом написал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 21 декабря в своём Telegram-канале.
Марочко рассказал, что, в отличие от предыдущего украинского силовика, который скончался из-за последствий, вызванных передозировкой наркотиков, жизни задержанного ничто не угрожает.
В командовании ВСУ подтвердили факт пропажи военнослужащего.
Напомним, ранее на территорию ЛНР пришёл украинский военнослужащий, находившийся под действием наркотиков. Позже он скончался. Тело было передано украинской стороне, после чего командование ООС заявило, что мужчину якобы «задушили».
Читайте ранее в этом сюжете: В ВСУ пояснили невозможность «хорватского сценария» в Донбассе