Луганск, , 19:17 — REGNUM В ЛНР задержан член украинских формирований, который сам перешёл линию соприкосновения. Об этом написал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 21 декабря в своём Telegram-канале.

Марочко рассказал, что, в отличие от предыдущего украинского силовика, который скончался из-за последствий, вызванных передозировкой наркотиков, жизни задержанного ничто не угрожает.

«Отмыли, накормили, обогрели, теперь под капельницами кровь от дряни чистят…», — рассказал представитель Народной милиции.

В командовании ВСУ подтвердили факт пропажи военнослужащего.

«17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединённых сил (ООС), выявлено отсутствие одного из военнослужащих. Поисковые мероприятия положительного результата не дали», — заявили в пресс-службе ООС.

Напомним, ранее на территорию ЛНР пришёл украинский военнослужащий, находившийся под действием наркотиков. Позже он скончался. Тело было передано украинской стороне, после чего командование ООС заявило, что мужчину якобы «задушили».

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