Стокгольм, , 18:54 — REGNUM В ходе проходящей в данные минуты пресс-конференции министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что в связи с обнаружением мутировавшего коронавируса на территории Великобритании и Дании правительство Швеции приняло решение о прекращении международного сообщения с двумя странами. Запрет на въезд вступает в силу в полночь (GMT+1). Об этом сообщила газета Expressen.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Во время пресс-конференции представители Агентство общественного здравоохранения Швеции также призвали всех граждан, которые прибывали из Великобритании в Швецию с 12 декабря, немедленно сдать анализы, оставаться дома и избегать контактов в течение ближайшей недели.

«Правительство также решило приостановить все пассажирские рейсы из Великобритании на 48 часов», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Запрет на въезд из Дании не распространяется на граждан Швеции. Лица, проживающие или работающие в Швеции, а также лица, занимающиеся перевозкой товаров, также освобождены от запрета на въезд в Швецию.

Читайте ранее в этом сюжете: Expressen: Швеция закроет границу с Данией из-за мутировавшего коронавируса