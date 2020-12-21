Краснодар,
21 декабря 2020, 17:57 — REGNUM 20 декабря ртутный столбик на краснодарских термометрах опустился до минус 2 градусов по Цельсию, и держится на этом уровне уже целый день. МЧС края объявило экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов. Фото заснеженного Краснодара предоставил ИА REGNUM
Александр Мариинский.
Утки на старице Кубани
© Александр Мариинский
Улица Автолюбителей мкр. Гидростроителей
© Александр Мариинский
Улица Трудовой Славы центр мкр. Гидростроителей
© Александр Мариинский
Храм Николая Чудотворца
© Александр Мариинский
Снег в Краснодаре пошел 20 января вечером. К утру в кубанской столице выпало уже около 20 сантиметров снега. Краснодарцы старались идти по тропинкам, чтобы не набрать снега в обувь. Некоторые горожане, впервые в этом году, повезли детей в детские сады на санках. Несмотря на снегопад, на дорогах в микрорайоне Гидростроителей г. Краснодар автомобильных заторов не появилось. Снега выпало нетипично много, и он не спешит таять, погружая южан в зимнюю сказку.
Снежный лес
© Александр Мариинский
Аллея вечно зеленой туи
© Александр Мариинский
Некоторые деревья еще не сбросили листву, а уже покрылись снегом
© Александр Мариинский
Аллея под снегом
© Александр Мариинский
Велосипед под шапкой снега
© Александр Мариинский
Двор в мкр. Гидростроителей
© Александр Мариинский
Детские качели под снегом
© Александр Мариинский
Люди спешат на работу среди покрытых снегом конских каштанов
© Александр Мариинский
Предусмотрительно поднятые дворники
© Александр Мариинский
Снежная горка
© Александр Мариинский
Почти зимняя тайга в Краснодаре
© Александр Мариинский