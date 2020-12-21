21 декабря 2020 | Время чтения меньше минуты

Краснодар, , 17:57 — REGNUM 20 декабря ртутный столбик на краснодарских термометрах опустился до минус 2 градусов по Цельсию, и держится на этом уровне уже целый день. МЧС края объявило экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов. Фото заснеженного Краснодара предоставил ИА REGNUM Александр Мариинский.

Утки на старице Кубани © Александр Мариинский

Улица Автолюбителей мкр. Гидростроителей © Александр Мариинский

Улица Трудовой Славы центр мкр. Гидростроителей © Александр Мариинский Храм Николая Чудотворца © Александр Мариинский

Снег в Краснодаре пошел 20 января вечером. К утру в кубанской столице выпало уже около 20 сантиметров снега. Краснодарцы старались идти по тропинкам, чтобы не набрать снега в обувь. Некоторые горожане, впервые в этом году, повезли детей в детские сады на санках. Несмотря на снегопад, на дорогах в микрорайоне Гидростроителей г. Краснодар автомобильных заторов не появилось. Снега выпало нетипично много, и он не спешит таять, погружая южан в зимнюю сказку.

Снежный лес © Александр Мариинский

Аллея вечно зеленой туи © Александр Мариинский Некоторые деревья еще не сбросили листву, а уже покрылись снегом © Александр Мариинский

Аллея под снегом © Александр Мариинский

Велосипед под шапкой снега © Александр Мариинский

Двор в мкр. Гидростроителей © Александр Мариинский Детские качели под снегом © Александр Мариинский

Люди спешат на работу среди покрытых снегом конских каштанов © Александр Мариинский

Предусмотрительно поднятые дворники © Александр Мариинский Снежная горка © Александр Мариинский