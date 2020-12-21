Майдугури, Нигерия, , 17:36 — REGNUM Теракт совершён в нигерийском штате Борно, пишет 21 декабря The Guardian.

Террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала на военнослужащих: пять человек погибли, не менее 35 попали в плен к исламистам. Инцидент произошёл накануне, 20 декабря.

Отмечается, что террористы обстреляли колонну из гранатомёта: снаряд попал в одну из машин с пятью солдатами. Все они погибли.

Днём ранее, 19 декабря, вышеуказанная террористическая группировка напала на населённый пункт в Борно. Несколько человек получили ранения.

Напомним, 20 декабря террористы снова пытались похитить школьников в нигерийском штате Кацина. Силовики отбили похищенных у террористов, так что 84 человека были спасены.

Несколькими днями ранее террористы «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили более 300 школьников. Нигерийская армия нанесла по позициям террористов авиаудар, уничтожив несколько десятков боевиков.

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