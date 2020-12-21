Соледар, ДНР, , 17:24 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из миномётов посёлок шахты 6/7, что на окраине Горловки. Об этом сообщили 21 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«С направления населённого пункта Дзержинск (шахта Южная) противник совершил массированный обстрел посёлка», — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, боевики ВСУ выпустили 20 мин калибра 82 и 120 мм. О последствиях обстрелов не сообщается.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили перемирие, выпустив 31 единицу боеприпасов.

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