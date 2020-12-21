Пенза, , 15:55 — REGNUM В Пензенской области за 11 месяцев текущего года на железнодорожных объектах произошли 14 случаев травмирования граждан, из них со смертельным исходом — 12, двое погибших — несовершеннолетние. В 2019 году за аналогичный период травмировались 18 человек, из них 12 — смертельно (двое несовершеннолетних). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

На железнодорожных магистралях регулярно ведутся профилактические рейды в местах несанкционированного перехода путей, проводятся разъяснительные беседы по правилам поведения на инфраструктуре. В учебных заведениях для детей показывают видеофильмы, аналогичная информация размещена на официальных сайтах учреждений.

Железную дорогу необходимо переходить только по пешеходным мостам или настилам. Запрещается категорически перебегать перед движущимся поездом, забираться под вагоны и на крыши подвижного состава, находиться в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне.

ИА REGNUM напоминает, днем 14 июля текущего года рядом с железнодорожной станцией «Белинская» машинист отходящего электропоезда заметил на путях двухлетнюю девочку. Машинисту удалось остановить состав, далее он начал поиск родителей. Прибывшие на место медики каких-либо телесных повреждений у ребенка не обнаружили. Здоровье девочки вне опасности. С родителями была проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге.

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