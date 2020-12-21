Иваново, , 15:04 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом в Иваново, тела погибших были обнаружены 20 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

«20 декабря 2020 года в квартире одного из домов по ул. Калинцева областного центра были обнаружены тела четырех человек, в том числе 15-летней девушки и пятилетнего мальчика, с признаками отравления угарным газом», — сообщили в СК.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 10 декабря в одной из квартир были обнаружены тела троих мужчиной, причиной смерти стало отравление угарным газом.