Саксония, Германия, , 14:48 — REGNUM Суд Саксонии-Анхальт в Наумбурге приговорил к пожизненному заключению 28-летнего гражданина Германии Штефана Б., который в октябре 2019 года напал на синагогу в Галле. Об этом 21 декабря сообщает DW.

Отмечается, что он был признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 51. Председательствующий судья подчеркнула особую тяжесть преступления, охарактеризовав его как «трусливое нападение».

Досрочное освобождение осужденного через 15 лет фактически исключено.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года Штефана Б. совершил нападение на синагогу в Галле, а затем на турецкую закусочную. При этом подозреваемый вёл прямую трансляцию своих действий в интернете, которую посмотрели более 2,2 тыс. человек за 30 минут до удаления видео из сети. В результате нападения погибли два человека.

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