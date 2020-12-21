Бугульма, Татария, , 15:06 — REGNUM В городе Бугульма ночью 20 декабря у дома по улице Ленина обнаружили 48-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали с больницу, где он скончался. Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УР РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Предварительно, потерпевший, работавший таксистом, привез из города Азнакаево в Бугульму двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Между таксистом и мужчинами произошла ссора, так как пассажиры отказывались оплачивать проезд. Затем последовала драка, в ходе которой один из мужчин ударил таксиста ножом. Пострадавший пытался убежать, но через несколько десятков метров потерял сознание. Злоумышленники подожгли автомобиль и попытались скрыться, предварительно похитив все ценности.

В отношении подозреваемых следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, осенью в лесопосадке города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Тingo полицейские обнаружили тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде гематом на голове и множественных ссадин.

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