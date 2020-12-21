Ярославль, , 14:36 — REGNUM В лечебные учреждения Ярославской области госпитализировано 2185 жителей региона с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больничная палата

Большая часть госпитализированных (1763 человека) находится в состоянии средней тяжести, еще 175 пациентов в удовлетворительном. Состояние здоровья 747 ярославцев признается крайне тяжелым.

Всего в регионе развернуто 2679 инфекционных коек для приема больных с коронавирусом. На 21 декабря в больницах занято 81,5 процента мест. На прием коронавирусных больных работают 24 больницы Ярославской области.

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