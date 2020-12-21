Чебоксары, , 14:27 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 50-летнему чебоксарцу, которого обвинили в шантаже в отношении бывшей подруги: мужчина угрожал распространением интимных видеозаписей. Суд признал его виновным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, с октября 2018 года по июнь 2019 года в Чебоксарах злоумышленник незаконно записывал происходившие в его квартире встречи интимного характера с 27-летней потерпевшей, а затем шантажировал распространением материалов среди её знакомых, родственников и коллег по работе.

Перед судом предстал безработный 50-летний чебоксарец. Обвинение было предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и ч. 1 ст. 133 УК РФ («Понуждение лица к половому сношению путем шантажа»).

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в инкриминируемых преступлениях, назначив 250 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года по ч. 1 ст. 137 УК РФ был вынесен приговор 17-летнему жителю Марпосадского района. По данным правоохранителей, в ночь на 1 декабря 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в домохозяйстве, снял на телефон видео интимного характер с участием несовершеннолетней знакомой. Тогда приговором суда ему было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.