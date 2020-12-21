Гонолулу, США, , 14:21 — REGNUM На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа, являющегося одним из наиболее мощных и активных на Гаваях. Об этом 21 декабря сообщает геологическая служба США на своей странице в соцсети Twitter

«Вскоре после 21:30 (20 декабря (10:30 21 декабря мск)) началось извержение в кратере вершины Килауэа», — говорится в сообщении службы.

Также отмечается, что из-за извержения в регионе введен красный уровень угрозы и добавляется, что оно вызвало подземные толчки магнитудой 4,4.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Центр исследований геологических катастроф Индонезии зафиксировал снижение сейсмической активности вулкана Мерапи.