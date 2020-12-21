Уфа, , 14:13 — REGNUM Проверку после пожара на Республиканской станции переливания крови проводит прокуратура в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, которые проверят требования законодательства о противопожарной безопасности. Они также дадут оценку действиям должных лиц как контролирующих органов, так и этого учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 21 декабря произошел пожар на четвертом этаже здания Республиканской станции переливания крови. Огнем была повреждена бактериологическая лаборатория. Пострадавших и жертв нет.

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