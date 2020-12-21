Тюмень, , 14:02 — REGNUM В полицию Тюмени 21 декабря поступило сообщение о предмете в ТРЦ «Гудвин, представляющем опасность. Посетителей и персонал крупного торгового центра на улице Максима Горького эвакуировали, сообщает пресс-служба УМВД России по тЮменской области.

Сообщение было получено в 12:40 (10:40 мск). На месте работали полицейские кинологи с собаками.

«В ходе обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

На данный момент ТРЦ «Гудвин» работает в обычном режиме.