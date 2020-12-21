Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с ДТП на Кольцевой автомобильной дороги (КАД, А-118) образовался автомобильный затор протяженностью 7,5 км. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за состояние федеральных трасс.

По предварительным данным, около 12:20 мск 21 декабря на 57 километре внутреннего кольца, в районе пересечения КАД с проспектом Обуховской Обороны, произошло столкновение «Газели» и четырех легковых автомобилей. Пострадали два человека.

«Поврежденными транспортными средствами заняты четвертая, третья и вторая полосы КАД. Движение осуществляется по первой полосе и полосе безопасности», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи, эксплуатирующей дорогу подрядной организации.

«Участок КАД в месте ДТП был заблаговременно обработан противогололедными материалами, зимней скользкости нет», — заверили в ФКУ.

Отметим, как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате ДТП «Газель» перевернулась.