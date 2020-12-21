Моздок, Северная Осетия, , 13:25 — REGNUM В Северной Осетии устанавливают причины гибели семи лебедей. О найденных на озере в Моздоке мертвых птицах сообщили в соцсетях жители города. По данному факту началось расследование, сообщили 21 декабря в пресс-службе министерства природы региона.

«Перелет совершали более 50 лебедей. Не выдержали путь лишь несколько из них. Причины еще будут выяснять эксперты. Ветеринары отправили птиц для дополнительного обследования»,— говорится в сообщении ведомства.

Одну из версий гибели птиц назвал орнитолог Юрий Комаров. По словам сотрудника Северо-Осетинского природного заповедника, лебеди, совершавшие перелет из Калмыкии в Ставропольский край, могли погибнуть от голода. Птице негде было прокормиться из-за замерзания водоемов.