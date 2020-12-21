Грозный, , 13:06 — REGNUM В Чечне 20 декабря произошло землетрясение. Подземные толки магнитудой 3,9 были зафиксированы на территории Грозненского района накануне вечером, передает телекомпания «Вайнах».

Очаг землетрясения, которое произошло около 22:45 мск, находился на глубине 10 км. Отметим, что в прошлое вокресенье, 13 декабря, на территории Чечни было зафиксировано сразу пять подземных толчков. Их отголоски ощущались и в соседних субъектах Северо-Кавказского федерального округа, в том числе на территории Ставрополья.

О землетрясении в Чечне 20 декабря сообщили в Европейском Средиземноморском сейсмологическом центре. В региональном управлении МЧС информации о произошедшем сейсмособытии в настоящее время нет.