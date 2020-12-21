Ульяновск, , 13:03 — REGNUM В Ульяновской области пресечена попытка оформления коммерческой структурой и частным лицом участка береговой полосы Волги. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, на территории Старомайнского района одно из акционерных обществ неправомерно оформило в собственность около 16 тыс. кв. метров береговой линии Куйбышевского водохранилища реки Волга.

«В границах данного земельного участка обнаружено три незаконно возведенных объекта», — говорится, в частности, в сообщении.

Также надзорным ведомством выявлен факт неправомерного включения более 30 кв. метров береговой полосы водохранилища в площадь участка, оформленного в собственность частного лица. В прокуратуре отмечают, что это было сделано при межевании, а участок был обнесён забором.

В прокуратуре напоминают, что водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными. В связи с этим в суд были направлены иски о признании незаконными межевание указанных земельных участков и понуждении снести постройки в пределах береговой линии. Исковые требования прокуратуры удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области были завершены работы по определению зон затопления и подтопления на реках Сура и Свияга. Речь идёт о семи населённых пунктах. Полученные сведения вносятся в водный реестр и в единый государственный кадастр недвижимости для «предупреждения о запрете сооружения здесь объектов капитального строительства». Власти поясняли, что это позволит исключить застройку в проблемных зонах.