Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Шведская государственная компания Rymdbolaget, занимающаяся обработкой конфиденциальных спутниковых данных, пострадала в результате хакерской атаки. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью злоумышленников стали сервера ракетного полигона Esrange, расположенного недалеко от Кируны, где размещена одна из крупнейших в мире наземных станций, которая собирает и хранит данные со спутников в космосе. По данным Шведского института оборонных исследований (FOI), спутниковые изображения могут использоваться для наблюдения за ядерными ракетами или военно-морскими базами.

По словам руководителя службы безопасности Rymbolaget Стефана Густафссона, пока неизвестно, какие данные были украдены.

«Это очень изощренная атака. Это не похоже ни на что из того, что мы видели раньше, и мы надеемся, что наши меры и тесное сотрудничество, которое существует между нашими экспертными органами и другими акторами по всему миру, приведут к достижению приемлемого результата», — заявил Густафссон.