Полевской, Свердловская область, , 12:48 — REGNUM В одном из детских садов Полевского (Свердловская область) несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи начали проверку по факту инцидента. По предварительной информации, ожоги дети получили именно от бактерицидной лампы, которую сотрудники учреждения «включили вместе с обычным освещением».

Проводится экспертиза, которая определит тяжесть нанесённого детям вреда. Опрашиваются работники детсада и родители детей. Будет выявлено, нет ли в действиях рабочего коллектива признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее детским садам выдали лицевые экраны для профилактики COVID-19.

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