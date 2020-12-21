Кострома, , 12:38 — REGNUM В Костромской области оштрафуют женщину, продавшую трём подросткам петарды, которые недоросли решили побросать в пламя Вечного огоня. Об этом 21 декабря сообщает УМВД России по региону.

Вечный огонь в Нерехте Mrg.gazprom.ru

По данным правоохранителей, сотрудница нерехтского магазина незаконно продала школьникам, не достигшим 16-летнего возраста, взрывоопасные товары. В отношении продавщицы составили протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена», по которой женщине придётся заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошёл 9 декабря в Нерехте. Трое юношей поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал.

После того, как история получила огласку в СМИ, правоохранители провели беседы со школьниками и их родителями, одного из подростков поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Однако, привлекать родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35. КоАП РФ) не стали.

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