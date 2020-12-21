Самара, , 12:21 — REGNUM Фура сгорела на трассе в Самарской области. Об этом 21 декабря сообщают очевидцы в социальной сети в «группе ДТП 163 Самара».

По их словам, дорожное происшествие произошло рано утром 21 декабря не автотрассе М-5 «Урал» рядом в поселком Новосемейкино. На кадрах видно, что горит большегруз, а кабина водителя находится в нескольких метрах от горящего грузового прицепа, который полностью сгорел. На месте ДПТ работают пожарные и полицейские.

По сообщению некоторых СМИ, возгорание большегруза произошло после ДТП с автомобилем «Газель», который также загорелся. Водитель «Газели» был доставлен в больницу с переломами ног.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в результате ДТП погиб водитель грузовика