Ярославль, , 11:57 — REGNUM В Ярославской области резкий рост количества умерших от COVID-19 в декабре объясняется особенностями статистического отражения смертности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Кладбище

По сообщениям правительства Ярославской области, с 1 по 21 декабря число жертв пандемии увеличилось с 85 до 150 человек, то есть почти в два раза. В последние дни ежедневно власти сообщают о 4−5 погибших. Как сообщили в депздраве, эта статистика отражает и более ранние смерти.

«В сообщениях оперативного штаба ежедневно отражается актуальная информация по умершим от ковид. Посмертный диагноз «подтверждённый ковид» ставится только по результатам патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения №354н этот срок составляет до 45 дней», — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Таким образом, в декабрьской статистике по умершим от коронавируса могут отражаться пациенты, скончавшиеся в октябре и ноябре. Судя по всему, рост числа смертей непосредственно связан с ростом числа заболевших COVID-19, который пришёлся как раз на октябрь и ноябрь 2020 года.

Власти просят жителей Ярославской области соблюдать все требования и предписания, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

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