Саратов, , 11:51 — REGNUM В Ленинском районе Саратова энергетики ведут оперативное переподключение источников теплоснабжения на резервные схемы. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

С его слов, за счет переподключения тепло начнет поступать в 54 дома. Решается вопрос с отоплением в остальных 47 домах и школе №41. На месте аварии работают две ремонтные бригады и семь единиц спецтехники, развернут оперативный штаб и пункт обогрева.

Региональная прокуратура контролирует работы по устранению аварийной ситуации на теплотрассе.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 21 декабря прекращена подача центрального отопления в 101 жилой дом разной этажности с населением более 14,6 тыс. человек. Всему виной авария на теплосети в Ленинском районе. Вице-губернатор Роман Бусаргин взял ситуацию под личный контроль и поставил задачу ответственным лицам устранить неисправность до конца сегодняшнего дня.

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