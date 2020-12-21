Кострома, , 11:30 — REGNUM В Костроме неизвестные сломали скульптуру ювелира-кустаря, установленную в центральной части города. Об этом ИА REGNUM сообщил директор костромского музея ювелирного искусства Денис Иванцов.

Скульптура ювелира в Костроме Денис Иванцов

Пострадал один из элементов скульптуры — медный табурет, на который садились желающие сфотографироваться с ювелиром.

Напомним, скульптуру ремесленника в «ювелирной столице России» установили в 2018 году. Инициатором создания выступил руководитель ювелирного салона «Аметист» Андрей Смирнов. С этого момента памятник ломали больше 5 раз — неизвестные похищали и выламывали кольцо, который ювелир держит в руках. На данный момент владелец скульптуры решает вопрос об обращении в полицию.

Отметим, что костромичи не славятся бережным отношением к памятникам. Так, в центре города неоднократно похищали скульптуру бронзового голубя, копилки скульптур бассет-хаунда и бронзового кота, средства из которых шли на помощь бездомным животным.

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