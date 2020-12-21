Ульяновск, , 11:26 — REGNUM В Ульяновской области 94-летний ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой мошенника, который пришёл к пострадавшей в медицинской маске и под видом работника газовой службы. Об этом сообщает УМВД по региону.

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Преступление было совершено 29 ноября 2020 года в Карсунском районе. По предварительным данным, 26-летний житель рабочего посёлка после распития спиртных напитков со своим приятелем решил продолжить застолье, обманным путём получив деньги от 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

«Надев медицинскую маску, он представился сотрудником газовой службы и под предлогом проверки оборудования зашёл в квартиру. После осмотра оборудования потребовал деньги за якобы проделанную работу», — говорят в полиции.

Пенсионерка отдала имевшиеся у неё 5 тыс. рублей, которые, по данным правоохранителей, были потрачено на спиртное.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в мошенничестве в сфере оказания интимных услуг: они требовали полную предоплату, убеждая «в элитности своих девочек». В отношении них возбуждено два уголовных дела, пострадавшими проходят жители двух регионов.

Подробнее: Двух жителей Димитровграда подозревают в мошенничестве в сфере интим-услуг