Молчановский район, , 11:26 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения тела 15-летнего подростка в Тунгусовском детском доме-интернате возбуждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в региональном следственном управлении СКР.

Дело возбуждено по п. ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, тело 15-летнего воспитанника нашли 19 декабря в помещении группы дома-интерната в Молчановском районе Томской области.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 12-летнего подростка было обнаружено в городе Нелидово Тверской области вечером 17 декабря.

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