Владивосток, , 11:17 — REGNUM Власти столицы Приморья 21 декабоя сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый 19 ноября в связи с прохождением ледяного циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

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Постановление подписал мэр города Олег Гуменюк.

Режим ЧС позволил выделить дополнительные средства и решить основные вопросы жизнеобеспечения: восстановить электро‑ и теплоснабжение, ликвидировать аварийные ситуации, расчистить основные пешеходные зоны и дороги ото льда. Большую финансовую помощь Владивостоку также оказало правительство Приморья.

«Продолжаем наводить порядок во Владивостоке в круглосуточном режиме. Только в части озеленения города пострадали около 80% насаждений. Основные аварийные ситуации устранены, но вывозить ветки придётся и в следующем году», — сказали в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря во время рабочей поездки во Владивосток полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Приморье отменили региональный режим ЧС.