Краснодар, , 11:14 — REGNUM На усиленный режим работы переведены дорожные службы Краснодарского края в связи с обрушившимися на регион снегопадами, сообщили 21 декабря в пресс-службе администрации края.

До конца текущих суток в регионе прогнозируется сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, возможны метель и снежные заносы при порывах ветра до 17 метров в секунду.

«В связи с этим все дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на постоянном личном контроле. Прошу всех водителей быть внимательнее и аккуратнее за рулем. По возможности лучше всего отказаться от поездки на личном автомобиле», — написал глава региона Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

На расчистку региональных дорог выведено 296 единиц комбинированной дорожной техники, 54 трактора, 18 автогрейдеров, высыпано около, 6 тыс. тонн противогололедного материала.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 декабря по Краснодарскому краю объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Только на территории Краснодара выпало около 20 см осадков.