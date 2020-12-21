Барнаул, , 10:58 — REGNUM Главу алтайского министерства образования и науки Алтайского края Максима Костенко выписали из ковидного госпиталя. Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram. По признанию чиновника, он впервые за последний месяц ночует дома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Коронавирус обнаружился у Kostenko ещё в ноябре. Очень скоро инфекция переросла в болезнь, которая протекала в тяжелой форме.

«За жизнь круглосуточно боролись реаниматологи и молилась моя семья. Самоотверженный труд докторов, находящихся в «красной зоне» с начала эпидемии, спас мою и многие другие жизни», — заявил министр. Также он подчеркнул, что теперь точно уверен: удаленка (дистант) весной 2020 года предотвратила много семейных трагедий.

«Человеческая жизнь — самое ценное и важное!!! Очень жаль, что некоторые люди легкомысленно отмахиваются от этого утверждения», — заявил алтайский министр образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8781 человек, +179 за выходные) и ОРВИ (15 138 человек, +426 за выходные). Двухстороннее воспаление лёгких в госпитале ранее лечил губернатор алтайского края Виктор Томенко и некоторые другие чиновники.

Читайте также: Ещё 38 жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса