Саратов, , 11:03 — REGNUM В Саратове 21 декабря прекращена подача центрального отопления в 101 жилой дом разной этажности с населением более 14,6 тыс. человек. Всему виной авария на теплосети в Ленинском районе. Вице-губернатор Роман Бусаргин взял ситуацию под личный контроль и поставил задачу ответственным лицам устранить неисправность до конца сегодняшнего дня.

Восстановительные работы на теплотрассе ведутся на пересечении улиц Тверская и Саперная. Кроме жилых домов в зону отключения попали три школы и три детских сада. Перед ПАО «Т Плюс» стоит задача — завершить работы сегодня, областной службе спасения поручено развернуть оперативный штаб на месте работ, минстрою — организовать оперативное взаимодействие всех служб и ведомств, работу горячих линий. Министерству образования области необходимо постоянно мониторить температуры в помещениях социальных объектов, сообщил Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове стоимость за услугу теплоснабжения для двухкомнатной квартиры в 54 кв. метра увеличилась на 229 рублей, однокомнатной квартиры в 36 кв. метров — на 160 рублей.

В Саратовской, Самарской и Оренбургской областях температура опустится ниже климатической нормы на 9 градусов. Для этих регионов выпущено экстренное предупреждение на период с 21 по 24 декабря.

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