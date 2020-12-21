Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, , 10:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел крупный пожар на торговом объекте. В результате возгорания пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Магазин по продаже кормов для сельскохозяйственных животных загорелся 20 декабря около 13:35 в городе Усть-Джегута. Пламя охватило помещение площадью около 340 кв. м.

«В результате происшествия пострадали два человека, которые доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу»,— сообщили в МЧС.

Пожар тушили в течение почти двух часов. В ликвидации огня участвовали 20 человек, было задействовано восемь единиц техники.

Читайте также: Стали известны подробности пожара на станции переливания крови в Уфе