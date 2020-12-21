Токио, , 10:47 — REGNUM На заводе наиболее крупного японского концерна по производству автомобилей Toyota Motor в центральной префектуре Японии Айти произошел пожар. Об этом 21 декабря сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что в настоящее время из расположенных на территории предприятия зданий и построек, которые к ним прилегают, эвакуировано около 300 человек.

Также отмечается, что для тушения возгорания на место происшествия прибыли 14 расчетов противопожарной службы, данные о пострадавших в настоящее время не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Томске утром 21 декабря произошло возгорание в металлическом ангаре на ул. Высоцкого, в котором расположен склад спиртного.