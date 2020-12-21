Тюмень, , 10:44 — REGNUM В Тюмени охранник торгового центра ударил посетителя. Врачи областной больницы диагностировали у потерпевшего ушиб мягких тканей головы, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тюмени.

Инцидент произошёл вечером 20 декабря. По словам очевидцев, охранник ударил пьяного посетителя так, что человек потерял сознание.

В пресс-службе городской полиции изданию пояснили, что 42-летний потерпевший был доставлен на скорой помощи в областную больницу №2. Проводится полицейская проверка инцидента.