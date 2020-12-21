Гатчина, Ленинградская область, , 10:44 — REGNUM В одном из подвалов многоквартирного жилого дома в городе Гатчина Ленинградской области обнаружено расчлененное тело неустановленного человека, завернутое в пакеты. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили 21 декабря в пресс-службе следственного управления СКР по Ленобласти.

Страшную находку обнаружили 20 декабря в подвале многоквартирного жилого дома по улице Киргетова в Гатчине. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Гатчина в составе следователей и следователей-криминалистов отдела криминалистики.

«Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению», — отметили в СУ СКР по Леннобласти.

Назначены криминалистические экспертизы.