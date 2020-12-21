Донецк, , 10:41 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило три раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 31 единицу.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы (АГС, РПГ и СПГ) и стрелковое оружие, и что были обстреляны окрестности поселка Минеральное возле Ясиноватой, поселка шахты им. Гагарина на западе Горловки и район села Ленинское на юге республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря о невозможности реализации в Донбассе «хорватского сценария» заявил генерал ВСУ Виктор Назаров.